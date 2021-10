JT Foot Mercato : le Real Madrid est complétement dingue des joueurs français

La suite après cette publicité

Relégué au second plan avec le retour de Karim Benzema en Equipe de France, Olivier Giroud a lâché quelques vérités sur ses relations avec KB9 et Kylian Mbappé. Constamment comparé au premier nommé, l'attaquant de l'AC Milan a tenu à mettre les choses au clair, expliquant que cette rivalité a été inventée de toutes pièces. «Toute ma carrière en sélection, on m'a opposé à lui, on nous a monté l'un contre l'autre. Il y a les pro-Benzema et les pro-Giroud. J'ai toujours dit que je n'avais pas de problèmes avec lui et que j'aimais jouer avec lui, mais c'était un truc médiatique pour faire croire qu'on était en affrontement. Cela n'a jamais été vrai», a-t-il raconté dans une interview accordée au Guardian.

Interrogé par la suite sur la brouille à l'Euro 2020 avec Kylian Mbappé, là aussi Olivier Giroud a tenu à clarifier la situation. «Les médias ont essayé de monter cela en épingle et ont dit que ça avait ruiné l'atmosphère au sein de l'équipe. Mais voyons ! Nous avons eu une conversation entre adultes et il n'y avait plus de problème.» Voilà qui a le mérite d'être clair.

Le Real Madrid veut une plus grande colonie française

Les joueurs français passés par le Real Madrid sont nombreux. Actuellement, on en compte 3 avec Karim Benzema, Ferland Mendy et Eduardo Camavinga. Cette liste pourrait encore s'agrandir puisque la Casa Blanca a plusieurs joueurs tricolores dans le viseur et pas des moindres. Sans surprise, on retrouve Kylian Mbappé (PSG), le rêve des dirigeants madrilènes. Dernièrement, la rumeur Paul Pogba (Manchester United) a refait surface. Un autre Français serait également pisté, il s'agit d'Aurélien Tchouaméni (AS Monaco). Reste à savoir si Florentino Pérez arrivera à réunir tout ce beau monde.

Javier Pastore se réjouit de l'arrivée de Messi au PSG

Véritable idole des supporters du PSG, Javier Pastore est revenu sur l'arrivée de Léo Messi au PSG. Et à l'écouter, ce transfert surprise le comble de bonheur. «J'étais surpris, je croyais qu'il restait à Barcelone. Mais quand j'ai su qu'il ne pouvait pas rester, je savais que la seule équipe qui pouvait le prendre était le PSG. C'est la meilleure option pour lui, on est supporters de Messi et cela me fait plaisir que le meilleur joueur arrive dans le même club où j'étais», a-t-il confié à RMC.