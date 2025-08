Vinicius Jr recale sèchement le Real Madrid

Cet été, le Real Madrid est une source inépuisable de sujets pour la presse espagnole. De la gestion du nouvel entraîneur Xabi Alonso au numéro 10 récupéré par Kylian Mbappé, en passant par le mercato, il y a de quoi écrire. Rodrygo occupe d’ailleurs l’attention des médias, lui dont l’avenir est incertain. Idem pour Endrick, qui joue sa place dans le groupe avec la surprise Gonzalo Garcia. Enfin, il y a l’épineux cas Vinicius Junior. Pourtant, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu étaient confiants le concernant. Lié à eux jusqu’en 2027, le Brésilien et son entourage discutaient d’une prolongation. De l’autre côté des Pyrénées, on disait même que tout serait bouclé assez rapidement. Sauf que cela traîne en longueur.

Rien à voir avec l’Arabie saoudite et Al-Hilal, qui n’ont plus échangé avec le joueur depuis des mois selon la Cadena SER. Le problème est financier. Ce n’est pas un secret, Vini Jr souhaite prolonger et obtenir une grosse revalorisation salariale. L’idée est d’avoir un salaire au moins équivalent à celui touché par Kylian Mbappé, arrivé libre l’été dernier du Paris Saint-Germain. Le clan auriverde souhaite ainsi que le n°7 madrilène touche 30 M€ par saison. Dans le détail, ils veulent gagner 25 M€ fixes, le reste étant des bonus. Sauf que Florentino Pérez et ses équipes sont contre. Ils ne veulent pas faire exploser la grille des salaires et ne comptent pas payer autant pour Vini Jr. Malgré tout, la Casa Blanca veut avancer avec lui, même si un départ n’est pas écarté.

Vinicius Jr a refusé l’offre madrilène

Ce vendredi, la Cadena SER en remet une couche et assure que le joueur de 25 ans veut être le joueur le mieux payé de l’équipe. De plus, la radio espagnole, par la voix de Toño García, ajoute que le joueur et son entourage leur ont fait savoir qu’ils n’avaient jamais accepté la proposition madrilène. « Ils insistent sur le fait qu’il doit y avoir un malentendu ou qu’ils ne comprennent pas ce qui s’est passé pour que l’on puisse considérer comme acquis son renouvellement avec le Real Madrid.» Il poursuit : « Vinicius, me dit-on, n’a jamais donné son feu vert au contrat du Real Madrid. Le salaire évoqué était de 20 millions plus les variables ; c’est un montant proche de ce qu’il gagne actuellement, et pour lequel il serait absurde de le renouveler.» La proposition a donc été rejetée.

Le Brésilien, qui campe sur ses positions, se concentre sur la nouvelle saison. « Il veut gagner plus de 25 millions d’euros nets, peu importe ce que gagnent les autres joueurs. Il insiste sur le fait qu’il veut être le joueur le mieux payé de l’effectif et que la balle est dans le camp du Real Madrid. Nous sommes dans le même bateau que ces derniers mois ; il estime toujours qu’il doit être payé à sa juste valeur, ni plus, ni moins. Pour l’instant, ils veulent faire comprendre que la question de la prolongation est en suspens, que la situation doit se calmer et qu’ils pourront la reprendre plus tard, mais la priorité est que la saison commence et que le Real Madrid remporte un titre.» L’attaquant compte bien prouver sur le terrain qu’il mérite un meilleur salaire. Le Real Madrid avisera ensuite.