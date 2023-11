PSG : Warren Zaïre-Emery revient sur son rôle sous les ordres de Luis Enrique

Interrogé au micro de Prime Video à l’issue de la victoire des siens à Reims (3-0), le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery est revenu sur son rôle dans le jeu du club de la capitale. D’abord baladé à plusieurs postes sous la houlette de Christophe Galtier, celui qui vient d’être convoqué par Didier Deschamps en équipe de France A est devenu un indispensable dans le onze de Luis Enrique (13 titularisations sur 14 matches disputés, 2 buts, 5 passes décisives).

«Nous avons un des meilleurs joueurs du monde, cela aide, même si la première période était compliquée. On savait qu’ils allaient nous presser fort et il fallait réagir après la défaite en Ligue des Champions. Que je joue bas ou haut, je me sens très bien et je veux récupérer le plus de ballons pour aider l’équipe. C’est vrai que, maintenant, je vais vers l’avant de plus en plus souvent. Je suis très content, c’est une fierté, mais c’est un travail au quotidien. Tout le monde a été content pour moi.»