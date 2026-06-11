Marc Casado accepte de quitter le Barça

Ce jeudi, Marca fait un point sur le dossier Marc Casado. Ainsi, on apprend que la direction sportive du Barça et son agent, Jorge Mendes, ont discuté pour convenir des modalités d’un départ cet été. Le joueur a accepté de s’en aller.

La suite après cette publicité

Dans l’idéal, les Blaugranas aimeraient le vendre avant le 30 juin. Selon Marca, il a déjà plusieurs options sur la table. L’une d’elle vient du Betis, une autre d’un club européen, et une dernière d’une écurie saoudienne. Son prix de départ est estimé à 25 M€.