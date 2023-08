Sochaux : le gros coup de gueule d’Oswald Tanchot

En décidant de devenir entraîneur de Sochaux il y a quelques semaines, Oswald Tanchot ne s’attendait surement pas à vivre un tel cauchemar. Car ce jeudi soir, c’est bien un cauchemar que vivent les employés et supporters de Sochaux. La décision du tribunal administratif est tombée et Sochaux ne jouera pas en Ligue 2 cette saison. Le club risque même de déposer le bilan puisque Romain Peugeot, principal repreneur en cas de décision favorable, a décidé de jeter l’éponge après le rejet de son dossier.

Au micro de L’Équipe, l’actuel coach sochalien est sorti du silence. «J’étais abasourdi pendant quelques jours et, ce soir, c’est de la colère. Le club est rayé de la carte du football professionnel presque d’un revers de la main. Parce que c’est très rapide. 95 ans d’histoire sont effacés comme ça, presque dans l’indifférence, même s’il y a eu une vraie chaîne de solidarité. Finalement au niveau des instances, c’est déshumanisé, c’est un football sans sentiments. (…) On est à l’abandon. Les salariés, la direction administrative et sportive. On n’a pas de leader, pas de président. Ils sont où ces gens-là ? On ne les voit pas. J’ai vu le Directeur général (Samuel Laurent) une fois depuis que je suis arrivé. Un club de foot, c’est au-delà d’un club de foot. »