Serie A : l’Inter renverse Côme et file vers le titre

La 32e journée de Serie A se poursuivait ce dimanche soir avec un choc du haut de tableau entre l’Inter Milan, leader du classement, et Côme, cinquième au coup d’envoi. Après le nul concédé par Naples, le club intériste avait une belle opportunité de prendre ses distances avec la concurrence et ainsi se rapprocher du titre. Sous les yeux de Raphaël Varane et Thierry Henry, c’est bien Côme qui prenait le meilleur départ en ouvrant le score par l’intermédiaire d’Alex Valle (36e) avant que Nico Paz ne fasse le break dans la foulée (45e). Dos au mur, l’Inter réagissait, malgré tout, sur la séquence suivante.

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Après un superbe centre venu de la droite de Barella, Thuram redonnait espoir aux visiteurs en concluant du pied droit (45+1e). Au retour des vestiaires, l’attaquant français s’offrait même un doublé après une boulette de Butez, coupable d’une sortie douteuse (49e) et la rencontre allait totalement basculer lorsque Dumfries donnait l’avantage à l’Inter d’une tête parfaite (58e) avant de s’offrir, lui aussi, un doublé pour sceller la victoire des siens (72e). La réduction de l’écart de Da Cunha sur penalty n’y changeait rien (89e). Réalistes (5 tirs cadrés, 4 buts), les Intéristes renversaient finalement Côme (4-3), sixième après ce revers frustrant. Pour l’Inter, plus que jamais leader, le titre n’est plus très loin…