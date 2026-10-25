«On a eu un problème informatique inédit» : énorme polémique de goal-line entre Auxerre et Le Mans

Une scène d’apparence anodine mais qui promet encore bien des discussions. Le Mans se déplaçait ce dimanche à Auxerre à l’occasion de la 8e journée de Ligue 1, et même si le spectacle se situait plutôt du côté de Marseille lors du multiplex de 17h15 (les Marseillais se sont imposés 4-3 contre Le Havre après avoir mené 4-0), une situation confuse a tenu en haleine le public de l’Abbé Deschamps pendant de longues minutes. Les Sarthois ont ouvert le score au retour des vestiaires grâce à une tête de Lucas Buades déviée par Danny Namaso (48e)… mais aucun angle de caméra ne permet, pour l’heure, de prouver que le ballon avait intégralement franchi la ligne.

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Sur le coup, difficile d’y voir autre chose qu’un arrêt de Paul Nardi, jusqu’à ce que Willy Delajod porte la main à sa montre pour confirmer que le but était bien valable. L’arbitre de 34 ans a quand même pris le temps d’aller consulter les images du VAR, sous les protestations de Will Still, mais sans pour autant revenir sur sa décision. Même si les Auxerrois ont fini par arracher le point du nul quelques minutes plus tard grâce à l’inévitable Cameron Archer (56e, 1-1), la frustration était toujours perceptible chez les locaux au coup de sifflet final.

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« C’est son gant qu’on voit sur l’image »

«J’ai la sensation à 300% qu’il n’y a pas but, affirmait le portier auxerrois Paul Nardi au micro de Ligue 1+, avant d’ajouter presque ironiquement : les robots sont peut-être meilleurs que les humains. Si vous dîtes qu’il y a but et que vous êtes sûrs à 100%… bah c’est comme ça.»` Devant la seule image approuvant l’idée que le ballon avait franchi la ligne (seule l’image 3D de la goal-line le montre), Will Still ne cachait pas son agacement.

🧤 "C’est son gant !" La suite après cette publicité Will Still démontre le fait qu’il y a eu une erreur technologique sur le but de Le Mans ! https://t.co/D0j8fOTfbl— L1+ (@ligue1plus) October 25, 2026

«De tous les angles possibles et imaginables (il n’y avait pas but). C’est son gant (celui de Paul Nardi) qu’ils montrent sur l’image. Je vous jure que c’est son gant qu’on voit sur l’action. Si vous voyez l’image derrière le but, c’est impossible que le ballon soit entré. Ils (les arbitres) m’ont dit : "on a seulement 2 des 4 montres qui ont sonné, on a eu un problème informatique, c’est inédit."» Pas certain que ces justifications suffisent à faire retomber la colère auxerroise…