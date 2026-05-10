PSG : le retour tonitruant de Fabián Ruiz tombe à point nommé

Longtemps freiné par une blessure au genou qui l’a tenu éloigné des terrains pendant près de trois mois, Fabián Ruiz a retrouvé la lumière au moment le plus important de la saison. Son absence avait même nourri toutes sortes d’interrogations, certains s’interrogeant sur la durée réelle de son indisponibilité et sur sa capacité à revenir à son meilleur niveau. Le match aller face au Bayern Munich (5-4) avait d’ailleurs laissé un goût amer : entré en jeu dans un contexte très exposé, l’Espagnol avait été pointé du doigt après la fin de rencontre. En effet, Paris ayant encaissé deux buts après son apparition et une partie des supporters lui reprochant de ne pas avoir apporté la maîtrise attendue. Mais mercredi soir, à l’Allianz Arena, le décor a radicalement changé, titularisé dans un choix fort de Luis Enrique, le milieu parisien a livré une prestation d’envergure, juste techniquement, propre dans les duels et précieux dans le contrôle du tempo.

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Ce choix du coach espagnol n’avait pourtant rien d’évident. La blessure d’Achraf Hakimi avait obligé Luis Enrique à revoir ses plans, avec la possibilité de faire glisser Warren Zaïre-Emery sur le flanc droit, au risque de déséquilibrer l’entrejeu. Beaucoup imaginaient alors que Fabián Ruiz pourrait être préservé, tant son retour de blessure restait récent et son entrée à l’aller avait laissé des doutes. Luis Enrique a finalement tranché en sa faveur, et cette décision s’est révélée payante. Face au Bayern à l’Allianz Arena (1-1), l’international espagnol a répondu avec autorité, participant à une première période de très haut niveau et donnant le sentiment d’avoir retrouvé ses qualités de la saison passée. Le PSG n’a plus aucun doute : « son niveau dépend de ses premières actions. Son ouverture pour "Kvara" sur le but est encore plus importante que la passe décisive. Tactiquement, il est d’une richesse énorme », a confié une source proche du club dans les colonnes de L’Équipe.

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Un nouveau coup de maître de Luis Enrique

Cette montée en puissance tombe à pic pour Paris, lancé dans un sprint final qui peut encore lui offrir un nouveau sacre en Ligue 1, à commencer par une victoire dès ce dimanche face à Brest. Au-delà de l’enjeu comptable, ce retour de Fabián Ruiz pèse déjà dans l’équilibre collectif de l’équipe : qu’il soit titularisé ou utilisé en cours de match, l’Espagnol redevient une option majeure pour les échéances décisives, notamment en vue de la finale de Ligue des Champions face à Arsenal le 30 mai prochain. Il s’agit aussi d’un signal fort pour la sélection espagnole à l’approche de la Coupe du Monde, tant son influence dans l’entrejeu reste reconnue au sein de la Roja. Luis Enrique avait d’ailleurs déjà insisté sur son importance en conférence de presse. « Fabian, c’est un joueur incroyable pour nous, important, un des meilleurs milieux d’Europe. Chaque fois qu’un joueur est de retour après une blessure, c’est positif », confiait-il lors de son retour.

En zone mixte, après la qualification du PSG pour la finale face à Arsenal, Fabián Ruiz a également tenu à mettre en avant son entraîneur dans des propos particulièrement élogieux : « c’est incroyable. On connaît très bien Luis Enrique. Il a fait une équipe incroyable. On joue depuis trois ans avec lui, on a fait une demi-finale et déjà deux finales de C1. C’est une chose incroyable. Nous, on est très contents de l’avoir en tant qu’entraîneur et on espère qu’on l’aura encore pendant de très nombreuses années ». Ces propos traduisent ainsi toute la confiance grandissante de Ruiz au sein du groupe, lui qui a su, depuis l’arrivée de Luis Enrique dans la capitale, démontrer l’étendue de ses qualités et s’imposer progressivement comme un élément indispensable du dispositif parisien.

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Ce retour prend d’autant plus d’importance que le PSG fait face à une véritable vague de blessures dans ce sprint final. Ce samedi matin, le club a en effet annoncé plusieurs pépins physiques : Matvey Safonov souffre de douleurs au mollet, tandis que Willian Pacho, Nuno Mendes et Warren Zaïre-Emery ont rejoint l’infirmerie. À cela s’ajoutent les absences déjà connues de Quentin Ndjantou, Lucas Chevalier et Achraf Hakimi. Dans ce contexte, le retour de Fabián Ruiz apparaît comme un élément central pour maintenir l’équilibre du milieu parisien et aborder les prochaines échéances dans les meilleures conditions possibles.