«Personne ne triche» : la promesse de Harit aux supporters de l’OM

Amine Harit n’a pas caché sa frustration après la défaite de l’OM face au Paris FC (2-3), ce dimanche soir au Vélodrome. Le milieu offensif marseillais a regretté les erreurs qui ont coûté cher à son équipe, tout en soulignant les occasions obtenues par les Olympiens en seconde période. Pour lui, l’OM doit désormais rester soudé et travailler pour rapidement inverser la tendance.

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« On prend un but un peu bête au début du match. On revient et on prend un deuxième but. On fait le plus dur en deuxième mi-temps, on a les occasions. Cela se joue sur des détails en ce début de saison. On continue à travailler. Personne ne triche. Tout le monde est à 100 %. Tout le monde court. Il va falloir faire le dos rond et inverser la tendance », a ainsi expliqué Amine Harit après la rencontre.