PSG : Juan Bernat évoque son mercato et la possible venue de Lionel Messi

Arrivé en 2018 du Bayern Munich, Juan Bernat s'est plutôt bien intégré à Paris. Il est le titulaire du côté gauche de la défense parisienne et a la confiance de Thomas Tuchel. Pourtant, les négociations pour une prolongation s'éternisent. Mais dans une interview à Radio Marca, l'Espagnol a réaffirmé son envie de s'inscrire dans la durée dans la capitale : « je joue beaucoup depuis deux ans, c'était ce que je voulais. Il me reste deux ans sur mon contrat et je suis très content, j'aimerais y être pendant de nombreuses années. Le club a un très gros projet et continue de grandir ».

Questionné plus généralement sur le mercato du PSG, le latéral en est venu à parler de la possible arrivée de Lionel Messi. Si tout le monde rêve de jouer avec la Pulga, il s'est montré un peu plus mesuré : « je ne sais pas ce qui va se passer. Pour moi, il est le meilleur joueur de l'histoire. Au Barça, il a tout fait, il a rendu le club très grand. Mais pour le football espagnol, ce serait bien s'il restait ». Les propos du natif de Cullera, à 340 kilomètres au sud de Barcelone, feront certainement grincer les dents de certains...