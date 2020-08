Éder Militão promet la victoire au Real face à City !

Éder Militão va avoir l’occasion de se montrer. Dans l’ombre de l’imposant duo Sergio Ramos-Raphaël Varane depuis son arrivée au Real Madrid le 1er juillet dernier (contre la modique somme de 50 millions d’euros), le Brésilien de 22 ans devrait sauf grosse surprise être titulaire à l’Etihad Stadium le 7 août, à l’occasion du huitième de finale retour de Ligue des Champions face à Manchester City (une rencontre à suivre ne direct commenté sur notre site). La faute (ou grâce, c'est selon) à l'exclusion de Sergio Ramos à la 86e minute de jeu de la manche aller, sur un tacle irrégulier en position de dernier défenseur.

Et si le natif de Sertãozinho au Brésil ne peut espérer contester le légendaire défenseur espagnol de 34 ans à court terme, il aura une grosse carte à jouer pour vraiment démarrer son aventure en Espagne. Surtout quand on connait le lien qui unit Madrid à l’Europe. Dans le cadre de sa première interview accordée en Espagne, Militão a évoqué ce rendez-vous et sa grande confiance en soi à son approche : «Madridistas, contre City, nous n'aurons pas notre capitaine, mais me voici. Je vais faire un bon match, croyez-moi. Nous serons victorieux», a affirmé celui qui n’a réalisé que 19 apparitions toutes compétitions confondues avec la tunique blanche, dans les colonnes d’AS. «Wait and see», pense-t-on du côté de City.