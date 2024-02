Le PSG et le FC Nantes font sauter la banque

Retour aux affaires courantes pour le PSG. Après avoir battu la Real Sociedad en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, le club de la capitale se déplace à La Beaujoire pour affronter le FC Nantes ce samedi soir (21h). Cette 22e journée sera l’occasion pour le champion de France en titre d’accélérer encore un peu plus la cadence en tête du championnat, lui qui possède désormais 11 points d’avance sur son dauphin, l’OGC Nice. La route vers un nouveau titre est toute tracée.

La question qui se pose désormais n'est pas de savoir si le PSG va remporter la Ligue 1 mais plutôt quand il va remporter la Ligue 1. Forcément contre des Canaris déplumés depuis l'arrivée de Jocelyn Gourvennec, les Franciliens partent archi favoris. Seul un relâchement post-Ligue des Champions est à craindre. Même le départ programmé de Kylian Mbappé en fin de saison ne devrait pas rompre avec les habitudes de Luis Enrique et de ses hommes.

Victoire du PSG 1:2, 1:3 ou 1:4, cote à 3,60

Le PSG part largement favori de cette confrontation contre une équipe qui se bagarre pour son maintien. Les Parisiens possèdent de loin la meilleure attaque de notre championnat (51 buts marqués) mais prennent aussi régulièrement des buts (18 encaissés, 3e défense ex aequo). Le manque de maitrise des joueurs de la capitale saute parfois aux yeux, comme lors de la réception de Brest, ou pas plus tard que mercredi soir contre la Real durant la première période. Face à ces statistiques, il n’est pas inenvisageable de voir Nantes inscrire un but.

But de Kolo Muani, cote à 2,60

Lui-même le reconnaît, il vit des débuts compliqués au PSG. D’abord titulaire, l’attaquant a vu Ousmane Dembélé et surtout Bradley Barcola lui chiper la place dans le onze de départ. Si ses performances sont encore en-deçà des attentes, ses statistiques sont loin d’être catastrophiques. Il a tout de même inscrit 9 buts en 25 apparitions sous le maillot rouge et bleu, en plus de 3 passes décisives. Que ce soit en tant que titulaire ou entrant, l’ancien Nantais pourrait être inspiré face à son club formateur.

But de Tino Kadewere, cote à 4,15

Il est arrivé cet hiver pour renforcer une ligne d’attaque un peu en berne. Le Zimbabwéen prêté par l’Olympique Lyonnais avait lui aussi besoin de se relancer, ce qu’il est en train de parvenir à faire. En six apparitions avec sa nouvelle équipe, il a déjà frappé trois fois, dont le week-end dernier lors de la victoire nantaise contre Toulouse (2-1). Sa vitesse et sa confiance du moment pourraient faire des dégâts dans une défense parisienne, qui n’a jamais été impériale cette saison.

