HAC-PSG : le raté de Désiré Doué sur penalty

En passe de s’imposer au stade Océane, ce samedi soir, lors de la 24e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain aurait pu se mettre à l’abri en fin de match. Déstabilisé dans la surface, Désiré Doué avait, en effet, une occasion en or de donner deux buts d’avance au PSG.

Oui mais voilà, à l’heure où la hiérarchie des tireurs est quelque peu chamboulée, l’ancien Rennais a lui aussi échoué. La faute à un grand Mory Diaw, impérial dans cette rencontre et seulement battu par Bradley Barcola en première période.