Ligue 1
HAC-PSG : le raté de Désiré Doué sur penalty
1 min.
@Maxppp
En passe de s’imposer au stade Océane, ce samedi soir, lors de la 24e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain aurait pu se mettre à l’abri en fin de match. Déstabilisé dans la surface, Désiré Doué avait, en effet, une occasion en or de donner deux buts d’avance au PSG.
La suite après cette publicité
L1+ @ligue1plus – 22:46
MORY DIAW EST INCROYABLE 🇸🇳Voir sur X
Il stoppe le pénalty de Désiré Doué, quel match de dingue de l'ancien du centre de formation du PSG !
#HACPSG
Il stoppe le pénalty de Désiré Doué, quel match de dingue de l'ancien du centre de formation du PSG !
#HACPSG
Oui mais voilà, à l’heure où la hiérarchie des tireurs est quelque peu chamboulée, l’ancien Rennais a lui aussi échoué. La faute à un grand Mory Diaw, impérial dans cette rencontre et seulement battu par Bradley Barcola en première période.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
«Junior est Français, il ne connaît pas la Côte d’Ivoire» : la grosse mise au point du père de Kroupi
Explorer