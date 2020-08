OL : Rudi Garcia veut s'inscrire dans la durée à Lyon

À quelques heures d’affronter la Juventus dans un match ô combien important pour sauver la saison des Lyonnais, Rudi Garcia s’est exprimé dans les colonnes du Parisience matin. Souvent décrié depuis son arrivée sur le banc de touche rhodanien, l’ancien entraîneur marseillais espère avoir du temps pour s’inscrire dans la durée et imposer sa patte au sein du collectif.

«Dans la vie, comme dans mon travail, je suis quelqu’un du présent. Je me sers de ce que j’ai vécu par le passé parce que c’est de l’expérience pour me bonifier, au service de mon club. Je n’ai plus l’âge d’avoir des plans de carrière. Et de toute façon, je n’en ai jamais eu… Je me dis que si on s’entend bien et qu’on arrive à assouvir nos ambitions communes, il n’y a aucune raison qu’on ne continue pas ensemble.» Afin de pouvoir assouvir ses ambitions à celles de ses dirigeants, une qualification pour le Final 8 ce soir l’aiderait beaucoup.