Olivier Giroud et la place de la psychologie dans le football

En interview dans les colonnes de RMC, Olivier Giroud s'est confié sur un aspect souvent trop éludé dans les discussions autour du sport : l'aspect psychologique. Évoqué par Edinson Cavani il y a quelques jours, le buteur tricolore y va également de son commentaire.

La suite après cette publicité

« Être sportif de haut niveau, pas seulement dans le foot, ce n’est pas tous les jours évident, il y a des hauts et des bas. Il y a des mecs parfois qui peuvent aussi être touchés par ça. Avoir un suivi mental, ça se fait de plus en plus dans les clubs de haut niveau, d’avoir quelqu’un pour échanger sur le plan émotionnel, affectif, sur le plan de la santé mentale, être accompagné pour mettre toutes les chances de son côté pour performer sur le terrain. C’est quelque chose qu’il ne faut pas négliger, l’aspect mental joue un rôle très important dans le sport de haut niveau aujourd’hui » explique-t-il.