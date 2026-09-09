L’incroyable histoire du Sabah FK, le petit poucet de la Ligue des Champions qui n’existe que depuis 9 ans !

25e nation au classement UEFA, l’Azerbaïdjan n’est pas vraiment un pays majeur du football européen, mais sait se montrer performant. Le Neftçi Baku et le FK Qabala ont disputé les phases de poules de la Ligue Europa au cours de leur histoire tandis que le meilleur club du pays, le Qarabag FK, est un régulier des compétitions européennes, et avait participé à la dernière édition de la Ligue des Champions. Vainqueur de onze championnats sur douze entre 2014 et 2025, Qarabag a finalement vu le titre revenir au Sabah FK au cours de la saison dernière. Le club basé à Masazır a ainsi obtenu son ticket pour la plus prestigieuse des compétitions, seulement neuf ans après sa création.

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Une belle montée en puissance

Fondé le 8 septembre 2017, Sabah a démarré directement en deuxième division. Cinquième pour sa première saison, le club azéri a toutefois été promu suite à l’inéligibilité de ses concurrents. S’installant dans l’élite locale, Sabah terminera deuxième en 2023 puis troisième en 2024 sous les ordres de Murad Musaev qui avait fait des merveilles en Russie en emmenant Krasnodar en phase de poules de la Ligue des Champions 2021. Lors de la saison 2024/2025, Sabah déçoit en terminant cinquième, mais gagne la Coupe d’Azerbaïdjan. Un premier trophée pour l’équipe qui passera à la vitesse supérieure par la suite.

Lors de la saison 2025/2026, Sabah réalise un mercato ambitieux avec les arrivées d’Akim Zedadka, Zinédine Ould Khaled, Tymoteusz Puchacz ou encore Aaron Malouda. Des renforts de poids qui permettront à Sabah de survoler le championnat pour finir avec neuf points d’avance sur Qarabag et dix-neuf unités de plus que Turan Tovuz (3e) et le Neftçi Baku (4e). Vainqueur de la coupe nationale, Sabah s’est offert un doublé. Un parcours symbolisé par son mercato, mais également l’apparition d’un nouvel homme fort, son coach Valdas Dambrauskas. Le Lituanien de 49 ans dispose par ailleurs d’un parcours pour le moins atypique.

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Le parcours fou de Valdas Dambrauskas

24 ans avant d’emmener Sabah en Ligue des Champions, Valdas Dambrauskas était loin de tout cela. Vainqueur de la version lituanienne de "Qui veut gagner des Millions", il est reparti avec 4000 litas, soit 1 158 euros. Une somme importante à l’époque en Lituanie qui a permis à ce dernier de s’installer à Londres pour débuter sa carrière d’entraîneur. Tout en étudiant, il a multiplié les petits boulots : jardinier, vendeur, livreur de journaux, assistant maternel, baby-sitter pour financer son quotidien.

«Je pense que cette histoire de jeu télé est un peu surestimée. Parfois, c’était difficile. Je devais beaucoup travailler et, parfois, continuer à y croire alors que moi-même et mon entourage doutions. Je considère cette réussite comme une étape importante et je pense que le chemin compte plus que tout. Il y a encore d’autres rêves devant nous et je n’ai vraiment pas envie de m’arrêter», a d’ailleurs confié le Lituanien à EuroNews. Travaillant avec les jeunes à Fulham, Manchester United ou encore Brentford, Valdas Dambrauskas débutera en 2007 avec les Kingsbury London Tigers. Double champion de Lituanie avec Žalgiris en 2015 et 2016 puis vainqueur du championnat bulgare avec Ludogorets Razgrad en 2021, il a finalement rejoint Sabah en 2025 pour une nouvelle expérience, qui est déjà une grande réussite avec un doublé coupe-championnat, et une qualification historique en Ligue des Champions.

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Sabah dans le théâtre des rêves

Pour y parvenir, Sabah a dû éliminer les Gallois de The New Saints (2-0/2-1), les Finlandais de KuPS (1-0/2-0), les Danois d’Arhus (1-2/4-0) et les Israéliens de l’Hapoel Beer Sheva (1-2/5-2 après prolongations). Une petite épopée qui permet aujourd’hui à Sabah de devenir le troisième plus jeune club de l’histoire de la compétition après le FC Astana (6 ans d’existence) et le RB Leipzig (8 ans d’existence). Sabah va défier des grands noms comme Manchester United, le Borussia Dortmund, le FC Barcelone, Naples ou encore Arsenal. Cela débute ce jeudi avec un déplacement sur la pelouse d’Old Trafford pour défier Manchester United.

Une belle récompense pour le coach Valdas Dambrauskas qui coachait les jeunes des Red Devils il y a encore vingt ans et va désormais retrouver Manchester United dans la plus prestigieuse des compétitions. «C’est au-delà de mon imagination. Parcourir ce tunnel pour arriver sur ce terrain. J’ai été bien des fois à Old Trafford avec les enfants, et maintenant je vais y revenir en tant qu’entraîneur», a-t-il confié à la BBC. Un moment d’histoire pour le jeune club azéri qui s’appuiera sur ses hommes forts.

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On peut penser au Rwandais Joy-Lance Mickels, meilleur buteur de l’histoire du club avec 72 réalisations. Il y a également le Polonais Tymoteusz Puchacz qui a marqué 2 buts et délivré 17 passes décisives en 44 rencontres depuis son arrivée à l’été 2025. Il y a également un contingent francophone malgré le départ d’Aron Malouda pour 3 millions d’euros du côté du FC Bâle. On retrouve ainsi Akim Zedadka (ex Clermont), Zinédine Ould Khaled (ex Angers), Youssef Lachaab (prêté par Lille) et Steve Solvet (ex Martingues) parmi les éléments forts de l’équipe. Prêt à jouer les poils à gratter, Sabah va essayer de déjouer les pronostics.