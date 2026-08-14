Menu Rechercher
Commenter 13
A-League

Hiroki Sakai retourne sur les bancs de l’université

Par Sasha Nahon
3 min.
Hiroki Sakai sous les couleurs du Japon. @Maxppp

Hiroki Sakai prépare déjà son après-carrière sans avoir raccroché les crampons. À 36 ans, l’ancien défenseur de l’OM s’est inscrit à l’université en Nouvelle-Zélande afin de suivre un MBA à temps partiel, tout en poursuivant sa carrière avec Auckland FC. L’établissement a officialisé l’arrivée de l’international japonais au sein de sa faculté de commerce, d’économie et de droit, saluant un véritable « touche-à-tout ». Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent d’ailleurs Sakai étudiant sur son ordinateur au milieu des autres étudiants.

La suite après cette publicité

Une nouvelle vie particulièrement chargée pour le Japonais, qui reste pleinement impliqué sur les terrains. Capitaine d’Auckland FC et sous contrat jusqu’en juin 2027, Sakai sort d’une saison conclue par un titre de champion et 22 apparitions toutes compétitions confondues. Passé par l’OM entre 2016 et 2021 et fort de 74 sélections avec le Japon, le latéral commence ainsi à préparer sa reconversion.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (13)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

A-League
Auckland
Hiroki Sakai

En savoir plus sur

A-League A-League
Auckland Logo Auckland
Hiroki Sakai Hiroki Sakai
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier