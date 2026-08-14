Hiroki Sakai retourne sur les bancs de l’université

Hiroki Sakai prépare déjà son après-carrière sans avoir raccroché les crampons. À 36 ans, l’ancien défenseur de l’OM s’est inscrit à l’université en Nouvelle-Zélande afin de suivre un MBA à temps partiel, tout en poursuivant sa carrière avec Auckland FC. L’établissement a officialisé l’arrivée de l’international japonais au sein de sa faculté de commerce, d’économie et de droit, saluant un véritable « touche-à-tout ». Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent d’ailleurs Sakai étudiant sur son ordinateur au milieu des autres étudiants.

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Une nouvelle vie particulièrement chargée pour le Japonais, qui reste pleinement impliqué sur les terrains. Capitaine d’Auckland FC et sous contrat jusqu’en juin 2027, Sakai sort d’une saison conclue par un titre de champion et 22 apparitions toutes compétitions confondues. Passé par l’OM entre 2016 et 2021 et fort de 74 sélections avec le Japon, le latéral commence ainsi à préparer sa reconversion.