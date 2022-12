CdM 2022 : un média danois s'excuse après du racisme envers le Maroc

La suite après cette publicité

Après les grosses performances marocaines durant cette Coupe du Monde au Qatar, des joueurs ont célébré avec leurs mamans dans des séquences qui resteront gravées à vie. Christian Hogh Andersen, animateur de la chaîne de télévision danoise TV2 s'est servi de ça pour oser une comparaison plus que limite : des singes s'entrelaçants. La chaîne s'est excusée, tout comme l'animateur.

« Je suis vraiment désolé d'avoir fait une comparaison totalement erronée. Cela n'a jamais été mon intention, mais c'est à la fois faux et offensant, et je tiens à m'en excuser », a déclaré l'animateur danois, rapporté par RMC Sport.

This was on Danish TV @tv2newsdk where hosts jokingly equate #MAR players hugging their mothers after games with monkeys.

“Because they stick together, they also do that during family reunions in Qatar, in #Morocco” whilst holding up photo of monkeys.pic.twitter.com/ZUv7qstBgl