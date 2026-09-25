L’attitude de Kylian Mbappé irrite fortement le Real Madrid

Ce vendredi, Kylian Mbappé (27 ans) n’a pas (encore) parlé. Il pourrait le faire ce soir après la rencontre de l’équipe de France en Turquie. En attendant, il a stoppé sa tournée médiatique entamée depuis quelques jours. En effet, le Français multiplie les interviews en France comme à l’étranger, histoire de toucher le plus de monde possible lors de sa campagne pour l’obtention du Ballon d’Or 2026. L’Equipe, AS, RFI, CNN et bien d’autres, l’ancien joueur de Bondy a occupé le terrain médiatique. Ce qui lui vaut d’ailleurs certaines moqueries sur les réseaux sociaux, où certains le trollent à ce sujet.

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Mbappé occupe le terrain médiatique

Mais le capitaine des Bleus poursuit sa stratégie de communication offensive. Il n’hésite pas à faire passer quelques messages, quitte à se faire quelques ennemis au passage. Malgré son absence de titre collectif majeur, le joueur du Real Madrid estime qu’il a toutes ses chances de remporter le Ballon d’Or à Londres dans environ un mois. Meilleur buteur de la Liga, de la Ligue des Champions et de la Coupe du Monde, il a effectivement empilé les buts. Mais il n’a pas toujours évolué à son meilleur niveau. Certains lui reprochent aussi de ne pas avoir été suffisamment décisif dans les matches clés.

Mais il a malgré tout des soutiens. Thierry Henry, Roberto Carlos et d’autres estiment qu’il est un prétendant crédible. De son côté, le Real Madrid ne s’est pas prononcé publiquement pour son joueur. Il faut rappeler que depuis 2024 et l’échec de Vinicius Jr face à Rodri, la Casa Blanca boycotte la cérémonie. Ces derniers mois, France Football a opéré un rapprochement auprès de Florentino Pérez et ses équipes. Cela semble fonctionner puisque le Real Madrid a partagé sur ses réseaux sociaux des photos et des messages concernant les Madrilènes nommés dans les diverses catégories. Un premier pas en avant.

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Le Real Madrid trouve cette campagne ridicule

Dans la foulée, certains médias ibériques ont précisé que le club merengue envisage de participer au gala. Quoi qu’il en soit, le Real Madrid reste plutôt en retrait pour le moment concernant le BO. Contrairement au Bayern Munich, au Barça ou au PSG qui s’expriment publiquement sur Harry Kane, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé et Kvara, les Madrilènes restent silencieux. D’après Sport, la direction du club est très sceptique concernant les chances de Kylian Mbappé de remporter le graal. Après avoir envisagé un temps de voyager à Londres, le Real Madrid a abandonné cette idée.

Il faut dire qu’au sein de la Casa Blanca, on peste contre l’attitude de KM10, notamment concernant sa campagne pour le Ballon d’Or jugée ridicule. Dans les bureaux du club, un membre du Real Madrid a confié à Sport à son sujet : « comment il mendie des voix pour le Ballon d’Or ». Des mots prononcés et relayés mot pour mot par le quotidien pro-Barça il faut le rappeler. Son comportement dérange dans les hautes sphères, où on n’a pas non plus apprécié la polémique liée au t-shirt en soutien à Ceuta. Lancé dans sa campagne, Mbappé ne peut visiblement compter que sur lui-même.