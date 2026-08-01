Chelsea : les premiers grands enseignements à tirer de l’ère Xabi Alonso

L’ère Xabi Alonso a officiellement débuté à Chelsea avec deux rencontres disputées dans le cadre de la Supercoupe de Sydney. Deux matches, deux scénarios bien différents, mais déjà de nombreux enseignements. Les Blues ont d’abord lancé leur préparation par une victoire spectaculaire face aux Western Sydney Wanderers (6-4), avant de s’incliner dans le derby londonien contre Tottenham (2-1), malgré une supériorité numérique durant une grande partie de la seconde période. Deux sorties qui montrent que le chantier est encore important, mais où l’on distingue déjà les premières idées du technicien espagnol.

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Face aux Wanderers, Chelsea s’était pourtant fait très peur. Menés à deux reprises et accrochés (2-2) à la pause, les Londoniens ont longtemps affiché des fragilités défensives inquiétantes. Mais l’entrée de João Pedro a totalement changé la rencontre. L’attaquant brésilien, privé de Coupe du Monde 2026 sur blessure, a signé un triplé en seulement 9 petites minutes pour offrir à Xabi Alonso une première victoire spectaculaire. Ce premier succès a aussi permis à plusieurs jeunes de se montrer, comme Dastan Satpayev, Dario Essugo ou encore Jamie Bynoe-Gittens, dans une équipe largement remaniée avant l’entrée des cadres.

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Xabi Alonso fait confiance à des anciens indésirables

S’il a alterné entre un 4-3-3 lors de cette première rencontre puis un 4-2-3-1 contre Tottenham, une chose apparaît déjà évidente : Cole Palmer sera le véritable chef d’orchestre du projet. Le meneur anglais est au cœur de toutes les séquences offensives et devrait évoluer dans une position libre derrière l’attaquant. Devant lui, João Pedro semble déjà avoir pris une longueur d’avance pour occuper la pointe, loin devant Delap, Jackson ou encore Emegha. Même sans marquer contre Tottenham, il a été le principal danger offensif, provoquant notamment l’expulsion de Kevin Danso. Sur les côtés, Estêvão confirme lui aussi les énormes attentes placées en lui après son but face aux Spurs, tandis que Jamie Bynoe-Gittens est probablement la plus belle surprise de ce début de préparation.

Longtemps considéré comme une erreur de casting la saison passée, l’ailier anglais semble renaître sous les ordres de Xabi Alonso. Déjà décisif lors des deux rencontres, il s’est d’ailleurs montré très ambitieux concernant son avenir. « Je veux réussir ici. Je dois montrer ce dont je suis capable. Je vais continuer à travailler dur. J’ai laissé entrevoir mon potentiel, je dirais. De petits aperçus. Mais cette saison sera une bonne saison. » L’ancien joueur du Borussia Dortmund a également révélé les conseils de son nouvel entraîneur : « il veut que je reste positif, que je continue à défier les joueurs, à me créer des occasions et à me surpasser. C’est un gars très sympa. Il nous parle individuellement, il nous explique ce qu’on peut améliorer. Pour un joueur, c’est tout ce qu’on demande. »

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Déjà des choix forts en défense, un milieu de terrain inquiétant

En défense aussi, plusieurs tendances commencent à se dégager. Wesley Fofana semble conserver une place importante dans la hiérarchie, tout comme Levi Colwill, promu capitaine face à Tottenham. Derrière eux, Mamadou Sarr a obtenu du temps de jeu alors que Benoît Badiashile, Axel Disasi ou encore Trevoh Chalobah n’ont pas disputé la moindre minute, un signal qui confirme qu’ils pourraient rapidement quitter le club. L’arrivée de Maxence Lacroix devrait encore rebattre les cartes, mais Xabi Alonso a déjà affiché sa volonté de réduire drastiquement son groupe. « Je veux quatre ou cinq défenseurs centraux dans l’effectif au début de la saison », a-t-il expliqué en conférence de presse, laissant clairement entendre que plusieurs départs sont désormais attendus. À gauche, Jorrel Hato semble déjà disposer d’une véritable longueur d’avance, tandis que la recrue Palestra a évolué sur le flanc droit, en l’absence de Malo Gusto et Reece James.

Mais le principal chantier reste toutefois le milieu de terrain. L’absence de nombreux internationaux comme Enzo Fernández ou Moisés Caicedo a obligé Xabi Alonso à tester différentes associations. Dario Essugo et Roméo Lavia ont notamment été alignés ensemble contre Tottenham, sans véritablement convaincre, le Belge étant même remplacé dès la pause. La question du système reste également ouverte : un double pivot derrière Cole Palmer paraît aujourd’hui le scénario le plus probable, mais l’entraîneur espagnol devra encore trouver le meilleur équilibre lorsque toutes ses recrues et ses cadres auront réintégré le groupe. De plus, le départ vers Manchester United de Andrey Santos fragilise encore plus ce secteur. Xabi Alonso pourra néanmoins compter sur Henderson, qui va rejoindre les Blues dans les prochains jours.

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Mykhaïlo Mudryk, la belle option surprise

Enfin, un autre dossier pourrait rapidement venir redistribuer les cartes : celui de Mykhaïlo Mudryk. Suspendu pendant de longs mois après un contrôle positif au meldonium, l’ailier ukrainien a finalement été autorisé à rejouer. Désormais blanchi, il a affiché sa détermination à retrouver son meilleur niveau. « Mon engagement à concourir loyalement et à représenter mon club et mon pays avec professionnalisme et intégrité a toujours été essentiel pour moi. Mon attention est désormais tournée vers mon retour sur les terrains, travailler dur chaque jour et apporter une contribution positive. Merci à tous ceux qui ont continué à croire en moi. J’ai hâte de commencer le prochain chapitre de ma carrière. »

Le retour de Mudryk constitue une option supplémentaire de premier plan. Capable d’évoluer comme piston gauche dans un système à 5 défenseurs ou plus haut sur le côté dans un rôle offensif, l’Ukrainien pourrait rapidement devenir l’une des inconnues majeures de cette nouvelle ère à Stamford Bridge. Xabi Alonso a d’ailleurs évoqué son cas ce samedi : « nous sommes heureux pour lui, surtout pour lui. Probablement, nous ne sommes pas capables de comprendre ce que nous avons traversé dans ces moments. Nous voulons qu’il fasse partie de l’équipe. Il a le soutien de tout le monde. Il arrive à Hong Kong. » En clair, Xabi Alonso cherche à bâtir un effectif mêlant expérience et jeunesse, en s’appuyant autant sur des cadres et sur l’éclosion de jeunes talents auxquels il n’hésite déjà pas à accorder sa confiance.