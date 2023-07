PSG : Luis Enrique veut des renforts !

Il va y avoir du mouvement au Paris Saint-Germain dans les jours à venir. Actuellement en tournée au Japon avec sa nouvelle formation, Luis Enrique était présent ce dimanche en conférence de presse. Après avoir évoqué ses premières impressions en tant que nouvel entraîneur du PSG, le technicien espagnol s’est prononcé sur le mercato parisien. Si le club de la capitale compte déjà plusieurs recrues à son actif et a déjà dépensé 150M€ cet été (Milan Skriniar, Marco Asensio, Cher Ndour, Lucas Hernandez, Kang-In Lee et Manuel Ugarte), l’ancien sélectionneur de la Roja n’est pas encore rassasié. En effet, il a affirmé que celui-ci était loin d’être terminé, autant dans le sens des arrivées que des départs.

« Après des semaines d’entraînement, l’impression est excellente, très bonne. Non seulement en raison de la grandeur du club et de toutes les installations dont nous disposons pour effectuer notre travail, mais aussi en raison de la qualité des joueurs. L’effectif doit encore être renforcé et des départs doivent encore être faits, et nous allons profiter de ces matchs en tournée pour trouver les sensations et les objectifs que nous cherchons à atteindre sur le terrain », a indiqué Luis Enrique, des propos retranscrits par L’Equipe.

