OM, Arsenal : Mikel Arteta ne regrette pas son choix pour William Saliba

La gestion du cas William Saliba par Arsenal a de quoi surprendre ces dernières années. En attendant de savoir de quoi son avenir sera fait, ce sur quoi nous nous sommes récemment penchés, le principal concerné prend en tout cas son pied avec l'OM. Le défenseur central de 21 ans fait partie des meilleurs joueurs à son poste dans l'Hexagone et poursuit tranquillement sa progression, en témoignent ses deux premières sélections avec l'équipe de France il y a quelques jours. Mikel Arteta, l'entraîneur des Gunners, ne regrette lui rien des décisions prises pour le Bondynois.

« Je ne lui ai pas parlé depuis (ses premiers pas avec les Bleus) mais évidemment nous sommes vraiment conscients de ce qu'il fait et de son évolution. C'est notre joueur et nous sommes vraiment contents de la décision que nous avons prise. Il obtient les minutes et l'exposition, la responsabilité et la croissance à son âge n'étaient pas quelque chose que nous pouvions garantir ici cette saison. Et ce qui se passe avec lui a beaucoup de sens et nous sommes heureux de voir comment il s'améliore », a ainsi expliqué le coach espagnol en conférence de presse ce vendredi, avant le déplacement d'Arsenal sur la pelouse de Crystal Palace lundi (21h).