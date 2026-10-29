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Officiel League Cup

Le tirage des quarts de finale de la League Cup

Par Sasha Nahon
1 min.
Wembley Stadium @Maxppp

Le tirage au sort des quarts de finale de la League Cup a livré son verdict, avec plusieurs affiches intéressantes au programme. Après avoir éliminé Chelsea aux tirs au but mercredi soir, Liverpool accueillera Bournemouth à Anfield pour tenter de décrocher son billet pour le dernier carré. Les Cherries, qui ont largement dominé Aston Villa (3-0) au tour précédent, espèrent poursuivre leur parcours dans la compétition. De son côté, Manchester City affrontera Bradford City, pensionnaire de League One, soit la troisième division anglaise. Les Citizens, qui ont dû passer par une séance de tirs au but pour venir à bout de Brighton, partiront largement favoris face à une formation qui a éliminé Peterborough (2-0). Autre confrontation entre deux équipes de Premier League, Crystal Palace recevra Sunderland, après leurs qualifications respectives contre Fulham (1-0) et Brentford (3-2).

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Mais la belle histoire de cette édition reste celle de Fleetwood Town. Pensionnaire de League Two (quatrième division anglaise), le club a créé une énorme sensation en éliminant Arsenal, champion d’Angleterre en titre. Pour son premier quart de finale, Fleetwood recevra le vainqueur de la rencontre entre Everton et Newcastle, programmée ce jeudi soir. Une nouvelle occasion pour le petit poucet de poursuivre son incroyable aventure face à une formation de l’élite. Les quatre rencontres se disputeront durant la semaine du 14 décembre.

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Tirage au sort complet des quarts de finale

  • Fleetwood Town - Everton/Newcastle

  • Manchester City - Bradford

  • Crystal Palace - Sunderland

  • Liverpool - Bournemouth

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