Benfica : l’avenir de José Mourinho tiendrait à un fil

L’avenir de José Mourinho sur le banc de Benfica reste incertain malgré un contrat courant jusqu’en 2027. L’entraîneur portugais a récemment multiplié les déclarations ambiguës sur sa volonté de rester, tout en laissant entendre qu’une prolongation assortie de nouvelles conditions pourrait être nécessaire. Selon A Bola, l’ancien coach de Chelea souhaiterait un nouvel accord confirmant son rôle central dans le projet sportif du club lisboète.

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De son côté, le président Rui Costa se montre plus mesuré, rappelant que le bail actuel reste encore valable en cours. Cette tension intervient alors que Benfica traverse une période sportive délicate après un nul face à Casa Pia, qui fragilise sa position dans la course au classement derrière FC Porto. Le Special One affirme que son avenir dépendra avant tout de la confiance du club, laissant planer l’hypothèse d’un départ à l’issue de la saison.