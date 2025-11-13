Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Europe

EdF : le joli penalty de Kylian Mbappé contre l’Ukraine

Par Max Franco Sanchez
1 min.
France - Allemagne @Maxppp
France 4-0 Ukraine

Alors que la France affronte l’Ukraine pour obtenir son billet pour le Mondial 2026 en Amérique du Nord, les Bleus ont eu beaucoup de mal à ouvrir le score. Alors que les Ukrainiens tenaient bien, c’est Mbappé qui a fait la différence.

🇫🇷 France 1-0 Ukraine 🇺🇦 #FRAUKR

BUUUT ! La panenka de Kylian Mbappé pour ouvrir le score face à l'Ukraine ! 🔥

Après une faute sur Olise dans la surface, la star du Real Madrid a parfaitement exécuté sa panenka pour mettre la France devant à la 55e minute. C’est son 54e but sous la tunique tricolore !

