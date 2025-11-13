Eliminatoires CM - Europe
EdF : le joli penalty de Kylian Mbappé contre l’Ukraine
Alors que la France affronte l’Ukraine pour obtenir son billet pour le Mondial 2026 en Amérique du Nord, les Bleus ont eu beaucoup de mal à ouvrir le score. Alors que les Ukrainiens tenaient bien, c’est Mbappé qui a fait la différence.
TF1 @TF1 – 22:03
🇫🇷 France 1-0 Ukraine 🇺🇦 #FRAUKRVoir sur X
BUUUT ! La panenka de Kylian Mbappé pour ouvrir le score face à l'Ukraine ! 🔥
Après une faute sur Olise dans la surface, la star du Real Madrid a parfaitement exécuté sa panenka pour mettre la France devant à la 55e minute. C’est son 54e but sous la tunique tricolore !
