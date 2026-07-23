Terzic répond aux rumeurs envoyant Laporte au FC Barcelone
Edin Terzic a réagi aux rumeurs annonçant un intérêt du FC Barcelone pour Aymeric Laporte. Interrogé par Sport après le match amical face à Sestao River, l’entraîneur de l’Athletic Club a minimisé les spéculations autour de son défenseur central, en faisant un parallèle avec les nombreux feuilletons mercato vécus ces dernières saisons. « Je ne pense pas que ce soit une nouvelle histoire, peut-être juste avec un autre nom », a-t-il lancé, dans une allusion qui rappelle le dossier Nico Williams l’été dernier.
Le technicien allemand a ensuite préféré mettre l’accent sur le retour prochain de ses internationaux, sacrés champions du monde avec l’Espagne. « Nous avons hâte qu’ils reviennent et commencent à travailler avec nous », a-t-il expliqué au sujet d’Aymeric Laporte, Unai Simón et Nico Williams, qui profitent actuellement de trois semaines de vacances avant de retrouver l’effectif basque.
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