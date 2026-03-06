PSG : la grosse colère de Nuno Mendes après la défaite contre Monaco

Dix jours après avoir éliminé Monaco en barrages de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain s’est loupé en Championnat. Loin d’être rassurants, les hommes de Luis Enrique n’ont pas montré un visage satisfaisant et se sont logiquement inclinés contre l’ASM, pour la première fois de la saison au Parc des Princes (1-3). Face à une équipe monégasque tranchante et solide dans les duels, Paris a plutôt inquiété à cinq jours d’un rendez-vous décisif contre Chelsea, en huitièmes de finale de C1.

De quoi développer de la frustration chez les Parisiens, notamment pour Nuno Mendes, particulièrement remonté après la défaite, contre le comportement des Monégasques : «ils ont une bonne équipe et nous n’avons pas été au niveau. Ils ont marqué tôt, puis ils ont essayé de gagner du temps. Je pense que ce n’est pas le football que l’on doit montrer en Ligue 1. Les équipes doivent jouer : quand on marque un but, on doit avoir envie d’en marquer d’autres», a-t-il d’abord lâché, avant de revenir sur les faiblesses parisiennes.

Nuno Mendes : «nous devons nous améliorer, offensivement et défensivement»

«On a perdu beaucoup de ballons bêtes, on doit améliorer ça avant Chelsea. Le problème n’est pas physique, c’est simplement que nous n’avons pas été à notre niveau. On a l’habitude de contrôler le match d’avoir le ballon et nous n’avons pas fait ça ce soir. Le football ça change, les équipes sont aussi mieux préparées maintenant face à nous (…) Mais de notre côté, nous n’étions pas bien. Nous n’avons pas été au niveau. Nous devons nous améliorer, aussi bien offensivement que défensivement».

Mais le Portugais assure que l’approche du huitième de finale contre les Blues n’avait rien à voir avec la prestation du soir. «Nous ne pensions pas à Chelsea. Bien sûr, le match de mercredi est important, mais d’autres équipes sont juste derrière nous au classement, donc nous ne devons pas perdre de points bêtement. Il faudra faire mieux mercredi. On va bien s’entraîner et on sera prêt avec l’envie de gagner contre Chelsea». Les Parisiens n’auront que quelques jours pour préparer la réception de Chelsea, en huitièmes de C1.