Le Real Madrid fait une énorme fleur à Xabi Alonso

Ce fut, encore une fois, très laborieux… Sur la pelouse d’Alavés, avec un effectif miné par les blessures il faut le reconnaître, le Real Madrid a péniblement pris les 3 points avec une victoire 2-1. Passé pas loin de la correctionnelle avec une énorme situation manquée par les Basques à 1-1, Rodrygo a profité d’un coup de génie de Vinicius Jr pour inscrire son deuxième but de la semaine. C’est Kylian Mbappé, toujours lui, qui avait signé la première réalisation madrilène en première période.

Et s’il y a un homme qui peut être particulièrement heureux de cette victoire, ce n’est pas le Bondynois, ni même un des deux Brésiliens, mais bien Xabi Alonso. En cas de défaite, tout indiquait qu’il aurait été démis de ses fonctions au courant de la semaine. Mais avec ce résultat, l’ancien milieu de terrain a frappé un grand coup, bien que la presse espagnole ne soit toujours pas convaincue par le contenu ni par le jeu proposé par ses hommes. Beaucoup d’observateurs continuent de penser que la solution pour que ce Real progresse passe par un départ de l’ancien Scouser. Et le média El Chiringuito de Jugones a fait des révélations à ce sujet.

L’Atlético a l’avenir d’Alonso entre les mains

Effectivement, Xabi Alonso va avoir quelques semaines de répit. Le Real Madrid va lui accorder un peu plus de temps. Sauf catastrophe et humiliation lors des prochains matchs, à savoir un duel en seizième de finale de Copa del Rey contre Talavera, équipe semi-pro, puis contre Séville et le Betis en Liga, il sera en poste jusqu’à la Supercoupe d’Espagne, et c’est là que son avenir se jouera. Les Merengues défieront l’Atlético de Madrid, qui a remporté le premier derby de la saison 5-2 en Liga, avant d’affronter le vainqueur de l’autre demi entre le Barça et l’Athletic Club en cas de victoire contre les Colchoneros.

C’est lors de ce tournoi organisé en terres saoudiennes qu’une décision sera prise quant à l’avenir du tacticien basque. Autant dire qu’une défaite d’entrée face aux Rojiblancos scellerait son sort… Mais Xabi Alonso va avoir quelques semaines de travail en plus, et fêtera Noël en tant qu’entraîneur du Real Madrid sauf scénario catastrophe dans les deux matchs qui restent en 2025…