Liga

Le Real Madrid réclame les factures du Barça

Par Allan Brevi
1 min.
Florentino Pérez, président du Real Madrid. @Maxppp

Le Real Madrid intensifie sa démarche dans l’affaire Negreira en demandant officiellement l’accès aux audits et factures du Barça couvrant la période 2010-2018. Cette initiative s’inscrit dans la continuité des procédures actuellement examinées par le tribunal de Barcelone et traduit la volonté du club madrilène d’obtenir des explications détaillées sur les paiements effectués à l’ancien vice-président de la Commission technique des arbitres. La semaine dernière déjà, l’avocat du Real Madrid avait soumis des questions précises à Joan Laporta, témoignant de la détermination du club à pousser l’enquête jusqu’au bout.

Parmi les documents réclamés figurent les audits internes et comptes annuels du FC Barcelone, ainsi que les rapports d’audit externe validés, détaillant les transactions vers différentes entités liées à Negreira d’après le journal AS. Le Real Madrid exige également les procès-verbaux des réunions du comité de gouvernance fiscale du club, ainsi que toutes les correspondances judiciaires ou extrajudiciaires entre le Barça et les sociétés ou représentants de Negreira. L’objectif est de rassembler l’ensemble des éléments nécessaires pour clarifier la nature et la légitimité de ces paiements…

Pub. le - MAJ le
