Carles Puyol retrouve le monde du football dans un rôle de dirigeant. À 48 ans, l’ancien capitaine emblématique du FC Barcelone a officiellement été nommé directeur des relations et du football international de l’Inter Club Escaldes, pensionnaire de première division andorrane. Le club a annoncé son arrivée sur ses réseaux sociaux, précisant que cette nomination marquait une nouvelle étape dans son développement institutionnel. Installé en Andorre depuis le début de l’année 2022, l’ancien défenseur espagnol avait déjà été approché par son ancien coéquipier Gerard Piqué pour intégrer la direction sportive du FC Andorre, sans que cette possibilité ne se concrétise. Il rejoint désormais une formation ambitieuse, championne d’Andorre en titre et première équipe du pays à avoir atteint la phase de ligue d’une compétition européenne. Engagé cette saison en Ligue Conférence, où il doit notamment affronter Getafe, l’Inter Club Escaldes souhaite profiter de l’expérience et de la notoriété de Puyol pour poursuivre sa progression.

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Le champion du monde 2010 a affiché son enthousiasme à l’idée de participer au développement du club andorran. « Je tiens à féliciter le club pour tout ce qu’il a accompli jusqu’à présent. Gagner est toujours difficile, mais se maintenir au plus haut niveau l’est encore davantage. Le défi sera de continuer à travailler avec la même ambition et la même motivation pour poursuivre notre croissance et atteindre de nouveaux objectifs », a-t-il déclaré dans un communiqué officiel. Au sein de sa nouvelle équipe, Puyol retrouvera notamment Felip Ortiz, actuel entraîneur de l’Inter Club Escaldes, avec lequel il avait évolué dans les catégories de jeunes du FC Barcelone. Les deux hommes entretiennent une longue amitié. Cette nomination constitue une nouvelle étape pour l’ancien international espagnol, qui compte 100 sélections avec la Roja, un titre de champion d’Europe en 2008 et une Coupe du monde remportée en 2010. Véritable légende du Barça, où il a effectué toute sa carrière professionnelle jusqu’en 2014, Puyol a également remporté 21 trophées, dont six championnats d’Espagne et trois Ligues des Champions.