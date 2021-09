Real Madrid : Kylian Mbappé refuserait de jouer avec Erling Haaland

La suite après cette publicité

Resté au Paris Saint-Germain malgré une offensive XXL du Real Madrid durant les derniers jours du mercato estival, Kylian Mbappé va donc enchaîner une cinquième saison sous le maillot rouge-et-bleu. La dernière ? Sous contrat jusqu’en juin prochain, le buteur refuse jusqu’à présent de prolonger son bail, même si le PSG n’a pas dit son dernier mot. De son côté, le Real Madrid va donc devoir attendre 2022 pour enrôler le Parisien.

Et s’il y parvient sans avoir à payer la moindre indemnité de transfert, le club merengue aimerait recruter également Erling Haaland, l’autre attaquant le plus coté du marché. Sauf que Radio Marca a fait une annonce pour le moins inattendue. Selon le média, Mbappé aurait fait savoir au Real Madrid qu’il ne voudrait pas jouer avec le Norvégien. L’emploi du conditionnel est bien sûr plus que jamais de mise.