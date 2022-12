Équipe de France : la nouvelle sortie médiatique de Noël Le Graët sur Didier Deschamps

La suite après cette publicité

La Coupe du Monde 2022 a donc touché à sa fin ce dimanche avec la défaite en finale de l’équipe de France face à l’Argentine. Un coup dur pour les Bleus de Didier Deschamps. Ce dernier doit maintenant penser à la suite. L’ancien coach de l’OM, en place depuis 2012, arrive à la fin de son contrat avec l’équipe de France. Avant le Mondial, le président de la FFF Noël Le Graët avait expliqué qu’une demi-finale permettrait à DD de choisir lui même pour son avenir. S’il souhaite prolonger, la FFF ne s’y opposera pas. Depuis, la France a donc atteint la finale de la compétition et Didier Deschamps a donc le choix.

Depuis plusieurs jours, Noël Le Graët a d’ailleurs aussi exprimé sa volonté de voir rester le champion du monde 2018 à la tête des Bleus. Et il vient encore de le faire dans un entretien accordé à Ouest France. « Il a les cartes en mains pour une prolongation, car je lui avais dit qu’à partir du moment où on était dans le dernier carré du Mondial, la décision lui appartenait. On va se voir à Guingamp, la semaine prochaine », a-t-il d’abord confié.

Boucler le dossier avant 2023

La FFF et le coach des Bleus veulent rapidement conclure l’affaire pour se concentrer rapidement sur la suite des événements car l’Euro 2024 arrive dans très peu de temps. Et si Didier Deschamps ne prolonge pas, il faut aussi permettre à la FFF de choisir son successeur. Zidane ? Pas le moment d’en parler pour le président de la FFF. « Je n’ai pas songé au fait que Didier puisse partir. Certains journalistes ont envie que ça change, mais je ne suis pas du tout influençable par rapport à ce genre de choses. Didier a bien fait son boulot, il a la priorité, et je pense qu’on se mettra d’accord. »

Noël Le Graet reste donc optimiste dans ce dossier qu’il espère même boucler avant la fin d’année, dans un peu moins d’une semaine. « Il faut que j’en parle bien sûr à certains membres du Comex, mais à mon avis on va régler ça à Guingamp. S’il ne veut pas rester, ce sera très court. S’il veut rester, il y aura des discussions un peu plus longues. Si on peut boucler cela avant la fin d’année, si possible… (…) Une prolongation jusqu’au Mondial 2026 ? Et pourquoi pas 2030 ? On va déjà passer un moment ensemble pour reparler un peu de ce qui s’est passé au Qatar et de ses envies, comment on envisage déjà le championnat d’Europe 2024… » Voilà qui est très clair.