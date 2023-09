L’entraîneur de l’équipe féminine de Santos démissionne après une sale histoire

Kleiton Lima est l’un des visages les plus connus au Brésil pour sa très longue carrière d’entraîneur. Mais l’ancien sélectionneur de la Seleçao lors du Mondial féminin en 2011 a décidé de démissionner. Une décision peu surprenante puisque ce dernier est visé par une enquête après des plaintes de joueuses pour harcèlement moral et sexuel. À la tête de l’équipe féminine de Santos, Kleiton Lima quitte donc son poste à cause des accusations dont il fait l’objet.

La suite après cette publicité

Certaines joueuses avaient même envoyé des preuves qui montrent que l’entraîneur de 49 ans les harcelait, à l’entraînement notamment. «Après presque trente ans d’une carrière irréprochable, je n’ai jamais eu de plaintes pour ce motif. Je n’accepte pas qu’on utilise cet artifice pour me démettre de mes fonctions», se défend-il. Le club lui, annonce accepter la démission de son désormais ex-entraîneur.