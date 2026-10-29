Coupe du Monde 2026 : Enzo Fernandez pense que l’Argentine aurait gagné en cas de tirs au but

Le dimanche 19 juillet dernier, la Coupe du Monde 2026 s’est achevée avec une victoire 1-0 de l’Espagne en prolongations contre l’Argentine. Un match très tendu où la Roja aura longuement bataillé pour faire craquer l’Albiceleste. Pour Enzo Fernandez, l’Espagne a su faire la différence au bon moment, car il estime que la séance de tirs au but aurait été favorable à l’Argentine.

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Interrogé par Gaston Edul, celui qui a été expulsé dans le temps additionnel des 90 premières minutes de jeu avait confiance en son gardien. «On aurait gagné ! Évidemment ! On avait Dibu Martínez. On sait qu’il ne se rate pas dans ces moments-là. Il a joué avec une fracture, c’était incroyable. Dibu, c’est un animal», a-t-il confié.