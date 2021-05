Le LOSC n'en veut pas à Kylian Mbappé

Des propos qui avaient fait réagir certains. Après la qualification en finale de Coupe de France mercredi soir, Kylian Mbappé avait parlé de la course au titre en Ligue 1 : «on a encore deux titres à jouer. On n’a pas perdu le titre en Ligue 1 encore. On va se concentrer sur les derniers matches, on va tous les gagner. On ne pourra s’en prendre qu’à nous-mêmes si on perd le titre. Ce sera nous qui l’aurons perdu, pas eux (le LOSC) qui l’ont gagné. On va y croire jusqu’au bout.» Rapidement, le natif de Bondy avait tenu à éclaircir ses déclarations via un post dans sa story Instagram. Mais alors qu'en pensent les Dogues ? Interrogés par RMC Sport, certains joueurs de l'effectif lillois ont répondu.

«Franchement on s’en fout, confie un joueur. On est concentrés sur nous-mêmes et sur notre objectif de gagner le titre, rien de plus. C’est plus une maladresse qu’autre chose. Mbappé est un bon mec sur le terrain. Ce qu’il dit n’est pas dit pour nous critiquer ou nous blesser», a lâché l'un d'entre eux, imité par un coéquipier. «On fait une saison magnifique, maintenant on doit terminer le travail. Mbappé a le droit de le penser. Nous aussi, si nous avions perdu moins de matchs, comme contre Nîmes, nous aurions plus de points. Après ce qu’il dit est légitime, le PSG n’est pas fait pour perdre autant dans la saison.» Des déclarations qui n'ont donc pas touché les Lillois, plus motivés que jamais à aller décrocher le titre.