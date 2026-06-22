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Coupe du Monde

CdM 2026 : RTL lance sa radio digitale 100% sport

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Coupe du Monde @Maxppp

Qui dit Coupe du Monde dit couverture d’exception. La radio RTL ne s’y est pas trompée et propose depuis le début de la compétition une antenne dédiée au Mondial 2026. Il s’agit de la radio 100% digitale RTL Sport, dispo sur le site, l’appli RTL et les enceintes connectées. Avec du sport 24 heures sur 24 et un contenu 100% CDM pendant la compétition. Vous pouvez d’ailleurs y retrouver la Revue de presse de Foot Mercato quotidiennement.

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Totalement dédiée à la Coupe du Monde 2026, elle vous sert des chroniques et des podcasts inédits, comme par exemple « Mon Deschamps à moi », où plusieurs anciens joueurs témoignent de la carrière du sélectionneur national, qui vit aux Etats-Unis sa dernière compétition avec les Bleus. Les matches sont commentés en direct, et vous pouvez retrouver le meilleur des mags proposés par RTL et M6, diffuseur de la compétition. Si vous cherchez le compagnon idéal des fans de sport et de foot à écouter toute la journée, foncez sur RTL 100% Sport !

Pub. le - MAJ le
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