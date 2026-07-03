Coupe du Monde 2026 : programme et horaires des matches du vendredi 3 juillet avec Argentine-Cap-Vert

La Coupe du Monde 2026 se poursuit ce vendredi avec plusieurs rencontres au menu. A 20 heures (heure française), l’Australie et l’Egypte vont croiser le fer en 1/16e de finale. Un match à suivre sur beIN Sports et M6.

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Ensuite, l’Argentine, championne du mond en titre, et le Cap-Vert, qui a surpris pas mal de monde, s’affronteront à 00h00. Cette affiche sera à suivre sur beIN Sports et M6. Enfin, dans la nuit de vendredi à samedi, la Colombie et le Ghana se retrouveront pour un choc prometteur. Seul beIN Sports diffusera la rencontre. Tous ces matches sont également à suivre en live commenté sur notre site.