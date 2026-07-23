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Ligue 1

Strasbourg met un gardien de Chelsea à l’essai

Par Sasha Nahon
1 min.
Hugo Oliveira @Maxppp

Strasbourg pourrait tenir son futur gardien titulaire. Selon les informations de L’Équipe, Gabriel Slonina, portier international américain appartenant à Chelsea, est actuellement mis à l’essai en Alsace afin d’évaluer sa capacité à s’imposer comme numéro un. Le joueur de 22 ans sera observé pendant plusieurs semaines, notamment sur la qualité de son jeu au pied, un critère essentiel pour le nouvel entraîneur Hugo Oliveira. En cas d’échec, une autre piste menant au gardien danois de Chelsea Filip Jörgensen reste envisagée.

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Cette réflexion s’inscrit dans la nouvelle philosophie instaurée par Hugo Oliveira, ancien spécialiste des gardiens devenu entraîneur principal. Pour le technicien portugais, le portier est une pièce maîtresse de la construction du jeu. « Le gardien sera capital dans notre philosophie. Il fait pleinement partie de la construction du jeu, il est un vrai joueur de champ et le premier attaquant de l’équipe », a-t-il expliqué en conférence de presse. Slonina devra donc convaincre un staff particulièrement exigeant sur les spécificités du poste pour espérer s’imposer au Racing.

Pub. le - MAJ le
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