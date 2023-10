PSG-AC Milan : la réaction à chaud du héros Warren Zaïre-Emery

Ce soir, le Paris Saint-Germain a largement battu l’AC Milan (3-0). Un succès de prestige qui permet aux hommes de Luis Enrique de rebondir en Ligue des Champions après la lourde défaite à Newcastle (1-4) et de reprendre la tête du groupe. Et ce succès, les Parisiens le doivent en grande partie au jeune Waren Zaïre-Emery (17 ans). Élu homme du match, le milieu de terrain savoure.

« Je suis content d’être l’homme du match. Après, c’est un travail d’équipe, on a pris du plaisir à jouer ensemble. On est une équipe, ça se voit sur le terrain, on fait les efforts les uns pour les autres. Je suis bien fatigué, mais il y a l’ambiance, le public qui pousse. Je n’ai pas joué contre Strasbourg, je me suis bien préparé, ça fait deux passes décisives en plus. C’est clair que j’ai fait un bon match », a-t-il déclaré au micro de Canal+.