Nantes - OL : l’incroyable coup de gueule d’Antoine Kombouaré contre la VAR

Ce dimanche, en clôture de la 28e journée de Ligue 1, le FC Nantes recevait l’Olympique Lyonnais. Une rencontre de la plus haute importance pour les Canaris qui ont besoin d’engranger des points pour assurer leur maintien dans l’élite. Pour autant, cette rencontre se jouait dans des conditions spéciales suite au huis clos imposé par la commission de discipline de la LFP suite aux débordements des supporters nantais lors de la réception de Strasbourg. Pour rappel, ces derniers avaient, le 16 mars dernier, craqué 281 fumigènes à l’occasion des 25 ans de la Brigade Loire.

Un huis clos qui nous a donc offert des moments assez uniques ce dimanche face à Lyon. Lors d’un duel aérien entre Nathan Zézé et Alexandre Lacazette, le défenseur des Canaris a reçu un coup de coude du capitaine lyonnais qui n’a écopé que d’un simple carton jaune. Une décision arbitrale qui a provoqué l’ire d’Antoine Kombouaré. Déjà aux prises avec Jamal Alioui, l’adjoint de Pierre Sage, en première période, le technicien nantais s’est emporté face au corps arbitral : «elle sert à quoi votre putain de VAR, on doit fermer nos gueules, c’est ça ? Elle sert à quoi votre putain de VAR, non mais sérieux !»