Gerard Piqué veut devenir président du Barça

Fraîchement retraité, Gerard Piqué a accordé sa première interview à Ibai, un streamer espagnol. L'occasion pour le défenseur de 35 ans d'évoquer plusieurs sujets dont son avenir. Alors que beaucoup le voient prendre la présidence du Barça un jour, Piqué n'a pas exclu cette possibilité. Ses propos sont relayés par AS.

«À un moment donné, je suis sûr que j'en aurai envie. Je n'ai pas ça en tête en ce moment. Je veux faire d'autres choses. Avoir la liberté de ne pas m'entraîner tous les jours ou de ne pas jouer le week-end me permettra de me concentrer sur autre chose. On verra dans le futur, mais j'aimerais exploiter tout le potentiel qu'a le club de ma vie». Affaire à suivre...