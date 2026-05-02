Barça : Hansi Flick est fixé sur son avenir

Alors que le FC Barcelone s’apprête à remporter la Liga, Hansi Flick devrait prolonger son contrat pour au moins deux saisons supplémentaires. Lié jusqu’en juin 2027, le coach allemand a donné son accord de principe à la dernière offre du club comme l’indique Mundo Deportivo. Si Joan Laporta souhaitait lui faire signer jusqu’en 2029, l’ancien sélectionneur de l’Allemagne a privilégié un engagement plus court. Même si quelques détails restent à régler, la tendance est claire : un contrat jusqu’en 2028, assorti d’une année optionnelle activable d’un commun accord à l’issue de la saison 2027-2028.

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Par ailleurs, cette prolongation devrait être officialisée une fois le titre de Liga assuré. Le Barça pourrait être sacré rapidement, en fonction des résultats face à Osasuna et de ceux du Real Madrid contre l’Espanyol ce week-end, ou lors du Clásico (prévu le 10 mai). Flick est plus que jamais l’homme de la situation puisque s’il remporte l’exercice 2025-26, il comptabiliserait de nombreux trophées. Un triplé national (Liga, Coupe et Supercoupe d’Espagne), puis une nouvelle Liga.