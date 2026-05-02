Menu Rechercher
Commenter 4
Liga

Barça : Hansi Flick est fixé sur son avenir

Par Tom Courel
1 min.
Hansi Flick lors de sa présentation @Maxppp

Alors que le FC Barcelone s’apprête à remporter la Liga, Hansi Flick devrait prolonger son contrat pour au moins deux saisons supplémentaires. Lié jusqu’en juin 2027, le coach allemand a donné son accord de principe à la dernière offre du club comme l’indique Mundo Deportivo. Si Joan Laporta souhaitait lui faire signer jusqu’en 2029, l’ancien sélectionneur de l’Allemagne a privilégié un engagement plus court. Même si quelques détails restent à régler, la tendance est claire : un contrat jusqu’en 2028, assorti d’une année optionnelle activable d’un commun accord à l’issue de la saison 2027-2028.

La suite après cette publicité

Par ailleurs, cette prolongation devrait être officialisée une fois le titre de Liga assuré. Le Barça pourrait être sacré rapidement, en fonction des résultats face à Osasuna et de ceux du Real Madrid contre l’Espanyol ce week-end, ou lors du Clásico (prévu le 10 mai). Flick est plus que jamais l’homme de la situation puisque s’il remporte l’exercice 2025-26, il comptabiliserait de nombreux trophées. Un triplé national (Liga, Coupe et Supercoupe d’Espagne), puis une nouvelle Liga.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Hansi Flick

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Hansi Flick Hansi Flick
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier