FC Barcelone : la vente d’Héctor Fort est bouclée

Héctor Fort ne rejoindra pas le Borussia Dortmund mais la Real Sociedad. D’après les informations de Marca, confirmées par d’autres médias espagnols, un accord a été trouvé avec le FC Barcelone pour un transfert du jeune latéral polyvalent de 20 ans.

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Le transfert va rapporter 8 M€ aux Blaugranas, qui vont inclure une clause leur permettant de toucher 50 % d’une future revente. Le joueur a lui donné son accord pour rejoindre le club de Saint-Sébastien. Les négociations entrent dans leur dernière ligne droite.