L’épouse de Ronald Koeman est décédée

Le football néerlandais est en deuil après l’annonce du décès de Bartina Koeman Boddeveld, l’épouse de Ronald Koeman, à l’âge de 65 ans. La famille de l’ancien joueur et entraîneur du Barça a annoncé la triste nouvelle alors que Bartina luttait depuis plusieurs années contre un cancer. Ronald Koeman avait régulièrement évoqué avec beaucoup de pudeur la maladie de sa femme et les traitements particulièrement lourds qu’elle devait suivre. Avant la dernière Coupe du Monde, alors qu’il dirigeait les Pays-Bas, le technicien avait notamment expliqué qu’elle recevait un traitement chaque mercredi et souffrait ensuite d’effets secondaires pendant plusieurs jours.

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Koeman avait alors conservé l’espoir de voir son épouse le rejoindre en cas de long parcours de la sélection néerlandaise. « Si nous atteignons la finale, peut-être que les médecins l’autoriseront à voyager, et ce serait formidable », avait-il confié. Bartina et Ronald Koeman partageaient leur vie depuis plusieurs décennies et ont eu trois enfants, Tim, Debbie et Ronald.