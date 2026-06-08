Côme : Cesc Fàbregas allume lourdement la Serie A

Cesc Fàbregas n’a pas mâché ses mots au sujet de la Serie A. Dans un entretien accordé à The Athletic, l’entraîneur de Côme estime que le championnat italien manque de lisibilité et de véritable identité de jeu comparé aux autres grands championnats européens. Selon lui, les rencontres en Italie sont souvent fermées et peu spectaculaires : « il y a beaucoup de 0-0 et de 1-0. Les équipes cherchent surtout à te stopper en défendant et en pressant, pas à attaquer », explique-t-il, en opposant cette approche à celle observée en Premier League, en Liga ou en Bundesliga. Fabregas insiste notamment sur la clarté des projets ailleurs : « quand tu regardes la Premier League, tu vois une structure, tu vois ce que les équipes veulent faire, leur style est évident. Ici, souvent, il est difficile de comprendre ce qui se passe. »

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Au-delà de l’aspect tactique, l’ancien milieu du Barça pointe également une gestion des effectifs qu’il juge incohérente dans certains clubs italiens. Il critique notamment le manque de dialogue entre dirigeants et entraîneurs dans le recrutement : « parfois, les clubs signent des joueurs sans en parler à l’entraîneur, ou sans qu’il ait pu analyser et échanger avec eux. C’est pourtant lui qui doit les faire jouer et les faire progresser. » À Côme, Fabregas affirme appliquer une philosophie très différente, centrée sur l’humain avant le joueur : « la première chose qu’on regarde, c’est la personne, pas le footballeur. Lors du premier entretien, je ne parle pas de football, mais de leur vie. Je veux comprendre leur mentalité. » Une approche globale qu’il estime essentielle pour construire un collectif cohérent et performant.