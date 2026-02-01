Liga
L’Atlético officialise un accord avec l’Atalanta pour Lookman
L’Atlético de Madrid a annoncé avoir trouvé un accord avec l’Atalanta pour le transfert de l’attaquant international nigérian Ademola Lookman, 28 ans, sous réserve de la réussite du contrôle médical et de la signature de son contrat. Le joueur se trouve déjà à Madrid.
Atlético de Madrid @Atleti – 21:31
Acuerdo con la Atalanta para el traspaso de Ademola Lookman.Voir sur X
El internacional nigeriano ya se encuentra en Madrid. El acuerdo está pendiente del reconocimiento médico y la formalización de su contrato.
➡️
➡️
Après plusieurs semaines de négociations et une lutte avec le Fenerbahce pour ses services, Lookman rejoint le club rojiblanco pour renforcer l’attaque de l’équipe dirigée par Diego Simeone. L’attaquant arrive après une brillante période en Italie où il a inscrit 55 buts et délivré 27 passes décisives avec l’Atalanta.
