L’Atlético officialise un accord avec l’Atalanta pour Lookman

L’Atlético de Madrid a annoncé avoir trouvé un accord avec l’Atalanta pour le transfert de l’attaquant international nigérian Ademola Lookman, 28 ans, sous réserve de la réussite du contrôle médical et de la signature de son contrat. Le joueur se trouve déjà à Madrid.

Après plusieurs semaines de négociations et une lutte avec le Fenerbahce pour ses services, Lookman rejoint le club rojiblanco pour renforcer l’attaque de l’équipe dirigée par Diego Simeone. L’attaquant arrive après une brillante période en Italie où il a inscrit 55 buts et délivré 27 passes décisives avec l’Atalanta.