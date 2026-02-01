Menu Rechercher
Commenter 3
Liga

L’Atlético officialise un accord avec l’Atalanta pour Lookman

Par Valentin Feuillette
1 min.
Ademola Lookman @Maxppp

L’Atlético de Madrid a annoncé avoir trouvé un accord avec l’Atalanta pour le transfert de l’attaquant international nigérian Ademola Lookman, 28 ans, sous réserve de la réussite du contrôle médical et de la signature de son contrat. Le joueur se trouve déjà à Madrid.

La suite après cette publicité
Atlético de Madrid
Acuerdo con la Atalanta para el traspaso de Ademola Lookman.

El internacional nigeriano ya se encuentra en Madrid. El acuerdo está pendiente del reconocimiento médico y la formalización de su contrato.

➡️
Voir sur X

Après plusieurs semaines de négociations et une lutte avec le Fenerbahce pour ses services, Lookman rejoint le club rojiblanco pour renforcer l’attaque de l’équipe dirigée par Diego Simeone. L’attaquant arrive après une brillante période en Italie où il a inscrit 55 buts et délivré 27 passes décisives avec l’Atalanta.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Serie A
Atlético
Atalanta
Ademola Lookman

En savoir plus sur

Liga Liga
Serie A Serie A
Atlético Logo Atlético Madrid
Atalanta Logo Atalanta
Ademola Lookman Ademola Lookman
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier