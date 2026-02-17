L’Espagne est déjà en panique avant la Coupe du Monde 2026

Cet été, l’Espagne fera logiquement partie des favorites pour remporter le titre mondial en terres américaines. Championne d’Europe en titre et finaliste de la dernière Ligue des Nations, la Roja sera un des gros poissons de la compétition, forte d’un vivier talentueux et surtout d’un jeu collectif qui fait d’elle une véritable équipe de club plutôt qu’une sélection, ce qui est très rare quand on parle de football international. Mais en ce moment, une sorte de vent de pessimisme souffle au-dessus de notre pays voisin. Et pour cause, de nombreux joueurs plus ou moins majeurs de l’écurie ibérique sont dans le dur ou sont blessés.

Nico Williams en est un des meilleurs exemples. Décisif sur le côté gauche espagnol lors de la conquête du dernier Euro, le Basque est en pleine galère, enchaînant prestations assez médiocres et pépins physiques à répétition. Si son fidèle ami Lamine Yamal semble avoir laissé les pépins physiques dans le rétroviseur, ce n’est clairement pas le cas d’un Williams qui risque d’arriver à ce rendez-vous américain en manque de rythme et de sensations. Il faut dire que le secteur offensif espagnol est particulièrement décimé. Alvaro Morata, titulaire lors du dernier Euro, est dans le dur à Côme et ne sera a priori pas appelé. Samu Omorodion, un des candidats pour le poste de numéro 9, s’est fait les croisés avec Porto et sera également absent.

Des problèmes dans tous les secteurs du terrain

Mikel Merino (Arsenal) - milieu de terrain, mais parfois utilisé en attaque - souffre d’une fracture au pied droit et a récemment été opéré. Sa présence au Mondial est encore floue, mais même dans le cas où il venait à être appelé, il serait très juste physiquement. Dans l’entrejeu, Dani Olmo traverse un exercice 2025-2026 assez irrégulier. De son côté, Fabian Ruiz ne se remet toujours pas de sa blessure au genou gauche et en est déjà à un mois d’absence avec le PSG. Ballon d’Or 2024 et taulier du milieu ibérique, Rodri peine à retrouver le niveau qui est le sien avec Manchester City après sa lourde blessure au genou. Bien que performant, Pedri a, lui aussi, des blessures à répétition qui peuvent inquiéter en vue de ce Mondial.

Derrière, le panorama est aussi désolant. Dani Carvajal, titulaire à l’Euro, n’a pratiquement pas joué au Real Madrid, et il est très difficile de l’imaginer titulaire au Mondial. Son pendant à gauche, Marc Cucurella, est actuellement blessé même s’il s’agit d’un petit pépin musculaire qui ne devrait pas l’éloigner des terrains trop longtemps. Dans l’axe, Robin Le Normand est devenu remplaçant à l’Atlético de Madrid, Aymeric Laporte n’est pas forcément à son meilleur niveau, Dani Vivian a des soucis musculaires alors que Dean Huijsen a subi quelques critiques au Real Madrid ces derniers mois. Tout comme Pau Cubarsí a, lui aussi, connu quelques matchs difficiles avec le Barça cette saison.

L’Espagne a des plans B

Luis de la Fuente peut au moins se consoler en se disant qu’il y a des "nouveaux" joueurs qui sont en train de présenter une candidature solide pour être appelés et couvrir d’éventuelles absences. Marc Pubill, pourtant latéral de métier, est en train de s’affirmer comme un des meilleurs défenseurs centraux de Liga avec l’Atlético. De même pour Eric Garcia (Barça), déjà présent en sélection par le passé, mais avec un CV bien plus fourni aujourd’hui. Son coéquipier Joan Garcia (Barça) est, lui aussi, en train de gagner sa place dans la liste, même si pour le coup, il n’y a pas tant de problèmes que ça au poste de gardien.

Des jeunes joueurs comme Alvaro Carreras (Real Madrid), Jacobo Ramon (Côme), Alberto Moleiro (Villarreal), Alex Jiménez (Bournemouth) ou Jan Virgili (Mallorca) sont aussi en train de briller dans leur championnat respectif et sont légitimes pour espérer être dans l’avion espagnol pour les États-Unis. D’autres joueurs déjà présents dans les groupes, mais pas forcément importants jusqu’ici comme Fermín López (Barça) pourraient grimper dans la hiérarchie. Pablo Barrios (Atlético) en est aussi un bon exemple, lui qui fait partie des rares satisfactions de la saison côté colchonero et qui peut avoir une carte à jouer au milieu. Mais pour l’instant, la tendance générale reste assez négative…