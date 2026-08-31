Rennes : Lilian Brassier part à Francfort

L’Eintracht Francfort a officialisé l’arrivée de Lilian Brassier. Le défenseur français de 26 ans quitte le Stade Rennais pour rejoindre le club allemand, où il s’est engagé jusqu’au 30 juin 2031. Il portera le numéro 3 avec les Aigles.

La suite après cette publicité

Eintracht Frankfurt verpflichtet Lilian Brassier 🦅



Der 26-jährige Verteidiger wechselt vom Stade Rennais Football Club nach Frankfurt, wo er einen Vertrag bis 2031 unterschreibt.



Mehr Infos hier: https://t.co/MTDixrqy5q#SGE pic.twitter.com/AAbcScvH3u — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) August 31, 2026

Formé au Stade Rennais, Brassier s’est révélé lors de ses passages à Valenciennes puis au Stade Brestois, où il a disputé 117 rencontres. Passé également par l’Olympique de Marseille, le défenseur compte désormais 161 apparitions en Ligue 1. Capable d’évoluer dans l’axe comme au poste de latéral gauche, il vient renforcer l’arrière-garde de l’Eintracht.