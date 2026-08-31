Menu Rechercher
Commenter 2
Officiel Bundesliga

Rennes : Lilian Brassier part à Francfort

Par Valentin Feuillette
1 min.
Lilian Brassier @Maxppp

L’Eintracht Francfort a officialisé l’arrivée de Lilian Brassier. Le défenseur français de 26 ans quitte le Stade Rennais pour rejoindre le club allemand, où il s’est engagé jusqu’au 30 juin 2031. Il portera le numéro 3 avec les Aigles.

La suite après cette publicité

Formé au Stade Rennais, Brassier s’est révélé lors de ses passages à Valenciennes puis au Stade Brestois, où il a disputé 117 rencontres. Passé également par l’Olympique de Marseille, le défenseur compte désormais 161 apparitions en Ligue 1. Capable d’évoluer dans l’axe comme au poste de latéral gauche, il vient renforcer l’arrière-garde de l’Eintracht.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Ligue 1
Rennes
Francfort
Lilian Brassier

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Rennes Logo Stade Rennais FC
Francfort Logo Eintracht Francfort
Lilian Brassier Lilian Brassier
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier