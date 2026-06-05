OM : Gasperini répond cash sur Mason Greenwood

Interrogé sur le mercato de l’AS Roma par Il Corriere dello Sport, Gian Piero Gasperini a confié : « un cadeau des Friedkin ? Non, je crois que nous, plus que des cadeaux, devons bien travailler, travailler sérieusement, avec précaution car Rome est une place très importante. Il y a toujours un stade plein comme dans d’autres lieux. Il y a une grande passion et donc nous avons le devoir et le besoin d’essayer de faire grandir cette équipe et d’apporter satisfaction aux supporters. C’est difficile à dire maintenant (pour les prochaines recrues, ndlr) car toutes les équipes sont dans une impasse. C’est une période où il y a beaucoup de discussions, beaucoup d’hypothèses sont formulées, mais plus tard, les équipes seront vraiment construites et surtout, ce sera important quand nous commencerons à jouer. Il est clair que l’ambition de la Roma, du club en premier lieu, est de créer une meilleure équipe.»

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Il a ajouté : « nous devons voir ce qui peut être fait, ce qui peut être accompli. Toutes les équipes veulent atteindre les meilleurs joueurs possibles. Ensuite, il y a les budgets, les agents, les autres clubs. Donc, l’important, c’est que de bien travailler. Ce sera vraiment très long pour arriver au 31 août.» Puis il a été cuisiné sur Mason Greenwood, la priorité de la Louve. «Non, mais actuellement des noms sortent chaque jour. Il y a beaucoup de joueurs, mais il faut parler d’abord des joueurs de la Roma, puis seulement de ceux qui arrivent. Les autres, pour l’instant, ne sont pas des joueurs de la Roma et nous n’en parlons pas.» Il ne faudra pas compter sur l’ancien coach de l’Atalanta pour parler de l’Anglais de l’OM.