Aston Villa : Unai Emery proche de prolonger

Unai Emery devrait poursuivre son aventure à Aston Villa pendant encore plusieurs années. Alors que son nom circule avec insistance du côté de Manchester United pour succéder à Michael Carrick, le club anglais a décidé de mettre les choses au clair concernant l’avenir de son entraîneur. Dans un communiqué publié mercredi, les Villans ont confirmé leur volonté de poursuivre leur collaboration avec le technicien espagnol de 55 ans au-delà de 2029. Une réunion réunissant Emery, le propriétaire Nassef Sawiris, Roberto Olabe et Damian Vidagany a permis de poser les bases d’un engagement à long terme. Selon The Telegraph, les discussions autour d’une nouvelle prolongation de contrat sont déjà bien avancées et pourraient rapidement aboutir. Une annonce qui refroidit sérieusement la piste menant à Manchester United, alors que le club mancunien aurait dû débourser environ 25 millions d’euros pour libérer l’ancien entraîneur du PSG et d’Arsenal de son contrat actuel.

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Arrivé à Aston Villa en octobre 2022, Unai Emery a progressivement installé le club parmi les équipes ambitieuses du football anglais, au point de devenir un élément central de son projet sportif. Déjà prolongé jusqu’en 2029 en mai 2024, l’Espagnol bénéficie toujours de la confiance de ses dirigeants, malgré les derniers résultats décevants, notamment la défaite contre Barcelone (0-3) en Ligue des champions. « Ces échanges positifs ont établi un engagement clair au-delà de 2029 en faveur du développement conjoint du club sous la direction sportive d’Unai Emery », a indiqué Aston Villa dans son communiqué. La direction a également affiché ses ambitions : « L’objectif est clair : bâtir un Aston Villa ambitieux et compétitif, capable de relever les plus grands défis et de réaliser les plus grandes performances. » Les négociations concernant les nouveaux contrats d’Emery, mais aussi de Roberto Olabe et Damian Vidagany, entrent désormais dans leur phase finale. Le club souhaite ainsi sécuriser la continuité de son projet et mettre un terme aux spéculations entourant son entraîneur avant le déplacement à Old Trafford ce week-end.